Desde que terminó su vínculo con Latina, Rodrigo González ha utilizado sus redes sociales para compartir con sus seguidores contenido referente a la farándula local y dar su opinión al respecto. Sin embargo, el último jueves no apareció como de costumbre y preocupó a sus fanáticos.

El popular “Peluchín” reapareció en Instagram y explicó a sus seguidores que el motivo por el que se ausentó fue debido a que tuvo “pequeño derrame” que le impidió realizar algunas cosas.

“Ayer no les colgué contenido de espectáculo porque tuve un tema, estaba avanzando unas cosas y tuve que dejar de hacer unas fotos y cosas que también quería hacer para ustedes, porque tuve, miren, un pequeño derrame, una cosa así. Pero bueno, ya me han mandado unas gotas”, sostuvo el expresentador de “Válgame Dios” mostrando su ojo tras el derrame ocular que sufrió.

Asimismo, Rodrigo González aseguró a sus fanáticos que está bien y que el pequeño derrame ocular que sufrió le durará solo unos días.

“Estamos tratando de hacerle frente a eso, en un par de días ya se va todo, así que nada. Me he estado enterando de unas cosas también que ya durante el día vamos conversando y les voy contando. Les mando un beso, lo mejor para su día y no se olviden que los amo”, enfatizó Rodrigo.

Rodrigo González