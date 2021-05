Esta tarde, el conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, habló de una versión que circula en los ámbitos de la televisión. Se trataría de un supuesto embarazo de Maricarmen Marín, quien se encuentra ausente de las producciones de Latina por motivos de salud.

Todo se inició cuando el conductor preguntó a la producción de su programa por las vacaciones que se está tomando la cantante de cumbia.

“¿Maricarmen por qué se está ausentando? ¿Está de vacaciones?”, señaló Rodríguez y de fondo musical colocaron una música para bebés.

“¿En serio? ¿Qué me estás contando? Son fuertes rumores. ¿Tú qué crees? Me dicen que no he debido decirlo porque no está confirmado”, añadió el popular “Peluchín”.

Pese a que la noticia no está confirmada, la compañera de Rodrigo González, Gigi Mitre, envió sus mejores deseos a la presentadora de “El show de las mañanas”. “Espero que sea cierto, verdad, y que todo vaya bien”, sentenció.

Cabe señalar que Maricarmen Marín afirmó que sufrió una lesión y se está recuperando

VIDEO RECOMENDADO

Maricarmen Marín responde a críticas (Instagram)