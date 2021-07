Este 14 de julio las noticias no han sido las mejores para las amistades. Rodrigo González arremetió contra Magaly Medina, quien fue su gran amiga, por una supuesta frase que dio la conductora contra “Amor y Fuego”.

“La palabra ampay, que se hizo conocida, vinculada a este programa, a veces es utilizada para cualquier tontería”, señaló la presentadora, frase que pareció no gustarle a González.

“Siempre es así cuando alguien tiene una primicia, información o destape. Cuando no es su contenido, despotrica, lanza indirectas, le arde, minimiza, se pica”, comentó el conductor de Willax TV en Facebook.

Rosángela Espinoza acaba su carrera universitaria

La participante de “Esto es guerra” atraviesa un buen momento y contó a sus seguidores que ya acabó su carrera universitaria, la cual empezó en el 2016.

“Me voy a especializar en marketing digital, voy a entrar a un curso que empieza en agosto, ya no falta nada. Estoy contenta porque ya terminé la universidad. Es un logro para mí, un sueño cumplido”, afirmó ante las cámaras de “América Espectáculos”.

Rosángela Espinoza terminó su carrera universitaria. A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró detalles de su última exposición desde los camerinos de América Televisión en Pachacámac. (Fuente: América TV)

Paula Manzanal sobre “ampay” con André Carrillo y sus amigas

Paula Manzanal visitó el set de “América Hoy” y habló del supuesto ampay de “Amor y Fuego” donde la vincularon con Jefferson Farfán y André carrillo, por un supuesto almuerzo con Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo.

“Yo quiero recalcar que no conozco ni a Carrillo ni a Farfán, no son mis amigos, nunca en mi vida me los he cruzado, y si me los cruzo soy su fan, obviamente veo fútbol. Este domingo lo que hicimos fue coincidir en el mismo lugar, pero cada uno por su lado, no por eso me voy a ir”, sentenció la participante de “Reinas del Show”.

