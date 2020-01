No la suelta. Rodrigo González arremetió una vez más contra Karen Schwarz, esta vez en defensa de un seguidor que intentó hacerle una broma pesada a la conductora de ‘Mujeres al mando’ en su cuenta de Instagram.

El usuario comentó de forma irónica una fotografía de la exmodelo en ropa de baño. “Terremoto pa tu cola”, escribió, frase que usa ‘Peluchín’ para exponer a las figuras de televisión que abusan del Photoshop.

A Karen Shwarz no le gustó la broma y respondió “y un samacón para tu cerebro”, hecho que Rodrigo González expuso a través de sus redes sociales para criticarla con dureza.

“A la mosquita muerta solo le gusta que le revienten cohetes, para eso ya tienes a tu compañerita de ‘nadie las ve al mando’”, fue el comentario que agregó Rodrigo González a través de sus historias.

“Yo con Rodrigo nunca me senté a tomar una taza de café, creo que eso es lo que ha generado que él tenga una perspectiva de mí sin conocerme y yo tengo una perspectiva de él sin conocerlo. Yo sentía que yo no era lo que él decía, no me afectaba lo que él me decía”, afirmó la conductora en su momento, al hacerse pública la rivalidad entre ambos hace unos años.