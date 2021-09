Rodrigo González decidió responderle a Magaly Medina, quien pidió que la prohibición para emitir imágenes de “Esto es Guerra” sea para todos los medios, incluyendo a Willax Televisión.

“Parecía la acuseta de la clase”, señaló el conductor de “Amor y Fuego” tras reiterar que Willax TV no forma parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), y que dicho acuerdo de no emitir imágenes de terceros no los incluye.

‘Peluchín’ también criticó a la conductora de “Magaly TV: La Firme” por intentar minimizar su programa de espectáculos y le recordó que ella también hizo 2 puntos de rating cuando conducía “La Purita Verdad”.

Rodrigo González también se burló de Magaly respecto a su breve paso por Latina y recordó que “la sacaron del aire” tras la polémica que generó al burlarse de la sanción contra Paolo Guerrero.

LA ACUSA DE QUERER LLEVARSE A SUS INTEGRANTES

El presentador de espectáculos también cuestionó que Magaly Medina minimice el programa “Amor y Fuego” y que, a su vez, haya pretendido llevarse a integrantes de su equipo. “Tranquila, tú eres la reina, eres la líder ¿por qué te preocupas por este canal que nadie ve, por qué estás tan pendiente?”, cuestionó.

