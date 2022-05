Rodrigo Cuba abrió las puertas de su hogar a las cámaras de “Amor y Fuego”, y mostró la nueva vida que lleva al cumplirse seis meses desde su separación de Melissa Paredes.

El jugador del club Sport Boys también se refirió a los presuntos problemas económicos que estaría enfrentando la exconductora de “América Hoy” tras su alejamiento de las pantallas de televisión.

“No estoy muy al tanto de sí está bien o no está bien económicamente. (…) Yo soy el más interesado en que ella pueda conseguir trabajo. Porque si ella está bien, mi hija va a estar bien”, acotó el futbolista.

Tomando en cuenta que poseen la tenencia compartida de su única hija, el ‘Gato’ Cuba aseguró que Melissa Paredes aún puede solventar sus gastos y la de su pequeña pese a su falta de trabajo debido a que él le entregó una fuerte suma como parte de su proceso de divorcio.

“Como es de conocimiento público, yo le di una suma de importante de dinero por el tema del divorcio. Todavía está pendiente un saldo que se le tiene que pagar, entonces asumo que económicamente ella todavía tiene con qué (subsistir)”, acotó.

El futbolista fue consultado sobre la situación económica de la madre de su hija.

Se deshizo del pasado

En otro momento de la entrevista, el futbolista sorprendió al revelar que, tras la salida de Melissa Paredes de su domicilio, él decidió renovar su departamento a su estilo, entre ellos la pared que mostraba la imagen de la actriz.

“He renovado bastantes cosas, sobre todo los cuadros, he acondicionado los cuartos con camas nuevas, he tenido que remodelar bastante”, acotó.

