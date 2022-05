Durante los primeros días de esta semana, el programa “Magaly TV, la firme” presentó una entrevista exclusiva con Rodrigo Cuba, quien contó detalles de su relación con Melissa Paredes y reveló, en un momento, que su hija todavía no conoce a Ale Venturo como su pareja, sino como una amiga.

Previo a compartir la segunda parte de su entrevista con el futbolista, Magaly Medina se refirió a la polémica fotografía que se filtró, donde se ve que la que la hija de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes dormía sobre las piernas de Anthony Aranda. En ese momento, la conductora de TV contó lo que le dijo el popular ‘Gato’.

“Él ha decidido no presentarle a su hijita a su novia. Para ella, es una amiga que viene, que está ahí. Ellos se miran de lejos pero no se tocan, no se besan, no se muestran afecto para no confundir a la criatura. Me parece una actitud prudente, madura y que muestra equilibrio a la niña”, contó la conductora de ATV.

Por otro lado, durante su entrevista en “Magaly TV, la firme”, Rodrigo Cuba aseguró que se molestó mucho cuando Melissa Paredes le envió la fotografía de su pequeña durmiendo sobre las piernas de Anthony Aranda.

“Es incómodo, es una falta de respeto totalmente y tengo fotos peores. Hay que tener sentido común, yo siempre le he mandado fotos de mi hija sola”, manifestó el deportista que actualmente juega en el Sport Boys del Callao.

