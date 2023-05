Rodrigo Cuba y Ale Venturo se encuentran en el ojo público y es que cada vez se hacen más fuertes los rumores de una presunta separación a casi un año y medio de oficializar una relación sentimental.

Lejos de ponerle fin a las especulaciones, el ‘Gato’ Cuba publicó un tierno video de la sesión fotográfica que realizó con motivo del Día del Padre junto a su hija Mía, quien es fruto de su matrimonio con Melissa Paredes.

Lo que más llamó la atención es que en la tierna sesión fotográfica no aparece la bebé que tuvo con Ale Venturo en enero de este año, lo que encendió las alarmas de una posible ruptura.

(Foto: @gatocuba16)





¿Cuál fue la reacción de Ale Venturo?

Además de eliminar todas sus fotos donde aparece junto al futbolista del Sport Boys en su perfil de Instagram, la empresaria publicó un reflexivo video sobre habla del desamor y lo triste que es no ser correspondida.

“Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu”, se escucha en el video compartido por la empresaria.