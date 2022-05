El futbolista Rodrigo Cuba dio una entrevista en el programa de Magaly TV La Firme, en donde dio varias declaraciones sobre lo ocurrido tras el bochornoso ampay de su exesposa, Melissa Paredes, quien también brindó una entrevista para América Hoy, con su excompañera Ethel Pozo.

En la entrevista, Rodrigo Cuba fue consultado sobre si considera que la actual relación entre su exesposa y Anthony Aranda afecta a su hija, asegurando que las fotos que le envía Melissa de su hija con su nueva pareja.

“Es incómodo, mucho no puedo hacer, es una falta de respeto totalmente y tengo fotos peores, que no las he puesto por respeto. Pero considero que todo tiene que tener un sentido común. Cuando ella me ha pedido fotos de mi hija yo siempre se lo he mandado como debe ser”, dijo Cuba.

Asimismo indicó que las fotos que le envía Melissa de su hija con Aranda es un intento de provocación: “Yo creo que esas fotos son en busca de algo, de provocación o algo. Ya se lo he dicho por todos los medios, ‘yo no te deseo mal, lo único que quiero es que estés bien porque si tú estás bien, mi hija va a estar bien’”.

Melissa Paredes: “¿Cuándo lo vieron sufrir? porque ni yo lo vi”

La modelo Melissa Paredes se refirió nuevamente sobre la finalización de su matrimonio con Rodrigo Cuba y señaló que nunca lo ha visto sufrir en cámaras. Indicó que incluso el futbolista ha sido ‘ampayado’ en dos o tres ocasiones antes de iniciar su relación con Ale Venturo.

“Sale una señora a decir -que es Magaly (Medina): ‘porque lo vimos sufrir al pobre hombre’. ¿Cuándo lo vieron sufrir porque ni yo lo vi sufrir?”, indicó la exconductora en entrevista a América hoy.

Durante la conversación, la conductora Ethel Pozo le preguntó: “¿Tú no lo has visto sufrir cuando decidieron separarse?, ¿cuando hablaron?”. A lo que la actriz respondió lo siguiente:

“No, lo vi sufrir hace unos días que hablamos y los dos estábamos sufriendo. Pero de ahí nadie lo vio sufrir, nunca se le vio mal, nunca se le vio llorando. Salió en dos o tres ‘ampays’, no sé cuántos. Y luego se le vio feliz, está bien que sea feliz. ¿Pero en qué momento se le vio sufrir?”, puntualizó.

Magaly habla de sufrimiento del ‘Gato’ Cuba

Días atrás, la conductora Magaly Medina recordó que el dolor del ‘Gato Cuba’ era muy evidente tras su separación. “El ‘Gato’ Cuba le traía todos los días un ramo de rosas, algo que muy pocos hombres hacen y cree que iba a soportar que ella le esté poniendo los cachos y no divorciarse, seguir viviendo en la hipocresía bajo el mismo techo, no te lo creemos. Quién te lo va a creer. El dolor del ‘Gato’ era grande, traspasaba el vidrio”, señaló durante su programa “Magaly TV: la firme”.

