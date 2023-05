Rodrigo Cuba y Ale Venturo continúan alimentando los rumores de una separación casi un año y medio después de confirmar una relación sentimental y cuatro meses después del nacimiento de su primera hija, sin embargo, ninguno ha hecho un pronunciamiento oficial al respecto.

Además de eliminar todas sus fotos donde aparece junto al futbolista del Sport Boys en su perfil de Instagram, la empresaria publicó un reflexivo video sobre habla del desamor y lo triste que es no ser correspondida.

“ Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo , ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu”, se escucha en el video compartido por la empresaria.

¿Rodrigo Cuba y Ale Venturo tienen una crisis?

Las especulaciones empezaron cuando Ale Venturo decidió borrar todas las fotos en las que posaba con el popular ‘Gato’, inclusive las de las últimas semanas de su embarazo. Y aunque Rodrigo aún conserva sus fotos con Ale Venturo, el futbolista editó un post que hizo por el Día de La Madre para evitar mencionarla.

Hasta el momento, la pareja aún se sigue en sus respectivas cuentas y el jugador no se ha pronunciado sobre la posible ruptura. Lo último que ha publicado en sus redes sociales es un paseo con la pequeña hija que comparte con Melissa Paredes.