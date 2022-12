Lo hizo otra vez. Rodrigo González , ‘Peluchín’ sin pelos en la lengua respondió a Gian Marco luego del extenso discurso que dio en un concierto en Trujillo . El cantante no perdona la avalancha de críticas que recibió cuando maltrató a un reportero de ‘Amor y Fuego’ y volvió a arremeter contra los programas de espectáculos con fuertes palabras en otro idioma.

“Suena gracioso porque está en inglés, pero si tú lo dices en un concierto en Estados Unidos, la gente no lo toma tan gracioso. Es una palabra fuerte (fuck), es como mandarnos a la m”, dijo González, mientras que Gigi Mitre resaltó que les llamó la atención fue su forma “rabiosa”.

El conductor de espectáculos señaló que mientras el cantante estaba arremetiendo contra los programas de entretenimiento, ellos estaban gozando del cariño del público en Tarapoto. “Tú sigues ahí con el odio, acordándote. ¿No puedes cantar tranquilo? Nosotros estamos en Puerto Palmeras pasándola bomba, pero tú...”, dijo.

En otro momento, Rodrigo González lamentó que uno de los artistas peruanos más internacionales esté haciendo ese tipo de papelones en el escenario. Incluso, aseguró que el público no reaccionó a su discurso como el cantante esperaba, pues no lo ovacionaron.

“Seguramente hagamos lo que hagamos, el rubro de espectáculos le apesta, además, se sienten superiormente intelectuales al resto cuando denigran o dicen ‘esa televisión basura, que pudre la mente de la gente’, echándoles la culpa de todas las desgracias de la vida a los programas de espectáculos”, acotó.

El conductor señaló que las formas de Gian Marco son inadecuadas. “Esa actitud no va, esas formas no van, por más que te excuses. Yo creo que una persona sensata no lo va apoyar. Ya pasó, ya hiciste el chongo, contestaste al teléfono, pasó una semana y sigues con eso, parece que te gusta,¿quieres seguir perdiendo seguidores? Y lo peor de todo es que nos echa la culpa a nosotros. A quién le puedes caer bien haciendo esto, caes chinche, vas a perder un montón de seguidores porque tú te lo estás haciendo despacito y con mala letra”, dijo el conductor.

¿QUÉ DIJO GIAN MARCO?

Gian Marco se presentó en un concierto en Trujillo recientemente y aprovechó para mandar un fuerte mensaje, luego de las críticas que recibió por maltratar a un reportero del programa ‘Amor y Fuego’ que lo abordó a su salida de un bar y le consultó sobre su vida personal.

“En verdad, hasta los huevos, la gente en nuestro país merece mejores cosas, la gente merece dedicarse a su vida, la gente merece mejores ejemplos. Saben una cosa, no se fijen en los demás, fíjense en ustedes, de eso se trata esta vida de fijarse en ustedes y en su vida, nadie más. Me dedicaré a hacer música toda mi vida, nunca, nunca voy a dejar de hacer música”, dijo en medio de su show.

Sin embargo, levantó la polémica cuando se expresó con ‘palabrotas’ y reconoció a las personas que trabajan todos los días para llevar el pan a la mesa de sus hogares, sin considerar que los reporteros también laburan por sus familias.

“A toda la gente que trabaja día a día para llevar plata a su casa, para velar por su familia, por sus pensamientos y por su amor, por eso me fucking defiendo y me defenderé toda mi fucking vida”, acotó Gian Marco indignado.

