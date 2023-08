Luego de una dura jornada, el primer eliminado de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos llegó. Rocky Belmonte no pudo superar el reto culinario de la noche y tuvo que despedirse del programa.

Como se sabe, este jueves, ‘La Herbolaria del Pueblo’, Milene Vázquez, Josi Martínez y Rocky Belmonte lucharon por mantenerse una fecha más en la cocina más famosa de la televisión peruana con dos pruebas.

Al comenzar, los participantes que estaban en capilla tuvieron que preparar un pastel de acelgas para encandilar al jurado no sólo con el sabor de dicho plato, sino también con la presentación del mismo.

Sin embargo, después de 60 minutos intentándolo, ninguno de los presentes consiguió preparar el platillo ni, mucho menos, convencer al jurado encabezado por Javier Masías, quien decidió salvar a la actriz de Maricucha.

Ya en la segunda prueba de la noche, los participantes restantes se vieron sorprendidos tras el anuncio de que el ingrediente principal del reto culinario iba a ser la fruta más cítrica y ácida de todas.

Para salvarse de la tan temida eliminación, ‘La Herbolaria del Pueblo’, Josi Martínez y Rocky Belmonte tenían que preparar un pie de limón, algo que tampoco lograron cumplir por diversos inconvenientes.

No obstante, el más perjudicado con este desafío fue el crítico y periodista culinario con el nombre del boxeador más famoso de todo Hollywood, quien acabó dejando el programa no sin antes dejar un recado a todos los peruanos.

“Yo ya soy un ganador. Esto continuará para mí en algún momento. Vamos a ver qué pasa. Me voy feliz y contento. Gracias por la oportunidad. Me voy a ir, pero pronto volveré. Esto no termina aquí”, advirtió Rocky.









