Rocío Miranda sobre Jazmín Pinedo en Rusia 2018: "Su canal no mandó a gente preparada"

Asegura que ella pudo hacerlo mejor. Rocío Miranda se pronunció sobre el desempeño de Jazmín Pinedo como enviada especial de Latina en el Mundial Rusia 2018 .

La ex voleibolista, quien tuvo duras críticas para las figuras de la televisión ajenas al mundo deportivo que viajaron a la Copa del Mundo , lamentó que la popular 'Chinita' no haya aprovechado su oportunidad.

"Yo creo que es un tema más del canal, porque es quien decidió quién va y quién no va. Siento que pudieron aprovechar más su participación en ese importante evento deportivo", lamentó.

Para la ex modelo, la participación de la conductora de Latina "pasó por agua tibia". "Creo que si me dan una oportunidad como esa la aprovecharía mejor. No sé si no se preocupó en prepararse o qué le pasó. Pero al final como repito no es culpa de ella, sino del canal que envió a gente que no estaba preparada", manifestó.

Por otro lado, felicitó el trabajo de Mari Calixtro, quien presentó información turística sobre Rusia, además de lo realizado como enviado especial por Franco Cabrera.