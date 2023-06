Yeni Medina, quien recientemente fue presentada como la ‘Robotina Cajamarquina’, pasó un incómodo momento en ‘Magaly TV: La Firme’ tras enterarse en vivo que ‘Robotín’ había decidido ponerle fin a su romance.

Al inicio de la entrevista, la modelo se mostró feliz al confesar que se estaba conociendo con el comediante, sin embargo, Magaly Medina mostró las imágenes donde él confiesa que le puso fin a su romance.

“Lo que pasa que es que me enterado cositas, porque después de grabar y tener planes de trabajar juntos, me he enterado algunas cosas como que no van pues y prefiero dejarla ahí, no quiero que esto crezca con mentiras, porque lo que empieza mal, termina mal”, se le oye decir al cómico, quien actualmente se encuentra realizando una gira por Europa.

Según narró, le hizo una videollamada a Yeni Medina desde Italia y pese a que ella le dijo que estaba sola, en el espejo apareció el reflejo de una tercera persona, lo que terminó sembrando dudas en él. En esa línea, ‘Robotín’ reconoció que se apresuró en iniciar un romance con la joven.

“Quise probar con ella, pero de repente era para hacerlo en forma de trabajo, más no en relación, creo que fue un gran error tratar de tener una relación con alguien que, aunque sea de probar o intentar con alguien que recién estoy conociendo, y después de descubrir cosas, mentiras, que yo ya verdad estoy cansado, aburrido. Así que preferí cortarlo de raíz”, acotó.

Por su parte, Yeni Medina negó las acusaciones y aseguró que ‘Robotín’ es una persona bastante insegura.