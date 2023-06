Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, se ganó un nuevo enemigo en el mundo de la farándula. Se trata de Jackson Torres, el exjuez que saltó a la fama por su relación con Deysi Araujo.

Al popular robot no le gustó para nada que el abogado haya asesorado a Yeni Medina, bautizada como la ‘Robotina Cajamarquina’, para que lo demande por difamación, y que haya intentado cortejarla.

“Tremendo juez o tremendo chistosazo, yo no sé si será juez porque nunca se le ha visto en un juzgado a ese muchacho, ¿qué digo muchacho? Tremendo viejonón, yo pienso que lo único que quiere ese señor es colgarse de lo que ha pasado entre la ‘Robotina Cajamarquina’ y yo, figureti el muchacho, quiere estar en pantalla, le gusta esa vaina, ya me di cuenta y está aprovechando con ‘Robotina’ para joderla, para afanarla”, arremetió.

Fiel a su estilo, ‘Robotín’ consideró que Jackson Torres está buscando obtener la atención de los medios y le recomendó incursionar en el OnlyFans.

“Yo de abogado no le veo absolutamente nada ah, si me va a demandar o si va a asesorar, que asesore bien porque yo necesito que lleguen los papeles a mi casa, me falta papel en casa. Le recomiendo al señor que mejor se dedique a abrir un OnlyFans o a vender ternos, corbatas, gel para el cabello, a esas cosas debería dedicarse, creo que le iría mucho mejor”, cuestionó.