Alan Castillo, más conocido en le mundo de la farándula peruana como ‘Robotín’, sorprendió con sus declaraciones a ‘B&H Podcast’, donde contó que en algún momento de su vida tuvo problemas con el juego y que gastaba mucho dinero en los casinos.

El popular personaje que ha participado en programas como “Los Reyes del Playback” se confesó y contó el motivo por el que fue al programa de Andrea Llosa para pedir una prueba de ADN, pero también habló sobre su problema con los juegos de azar.

Todo empezó cuando le preguntaron a ‘Robotín’ cuanto cobraba por show y contó en que ciudad le pagaron más por aceptar su show y rechazar otros pactados en Lima.

“El lugar donde más me han pagado fue en Arequipa, que yo no podía ir, me dijeron si tú choteas tu show en Lima te pago 1000 dólares y los pasajes... El tío me depositó, pero qué crees, los tres mil soles, fueron para el casino”, contó.

Por si fuera poco, ‘Robotín’ también reveló que hace varios años, cuando participó en el desaparecido programa de ATV “Fábrica de Sueños”, se ganó una motocicleta y la vendió para gastarse el dinero en el casino.

“... Cuando daba ‘Fábrica de sueños’ me regalaron una moto, la vendí, tres mil soles, cero kilómetros, pero qué rico se siente cuando uno entras y las azafatas, joven gaseosa, cigarrito, sanguchito, metes tu plata en la máquina, pero después caminar desde el Mega Plaza hasta al aeropuerto”, confesó Alan Castillo.

