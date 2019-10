Ella no habló, pero él sí. Roberto Martínez se pronunció sobre el reciente ‘ampay’ donde se observa a Vanessa Terkes besando apasionadamente al empresario y chef Gabriel O’donnell, uno de los dueños del restaurante “Barra Sullorqui”.

El exfutbolista, quien mantuvo un breve romance con la actriz, se mostró bastante entusiasmado con la idea de que su ahora amiga haya reiniciado su vida sentimental tras su accidentado matrimonio con el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

“Me han dicho, no lo he visto para ver si es el mismo que me enseñó. Me parece bien, ojalá, si se está divirtiendo chévere porque está prácticamente soltera. A parte, el chico que se fije en Vane se va a doblar”, manifestó tranquilo y aseguró que solo tiene los mejores deseos para quien fue alguna vez su enamorada.

Roberto Martínez y Vanessa Terkes han retomado con fuerza su relación amical luego del difícil momento que vivió la actriz al denunciar públicamente que había sido víctima de violencia psicológica por parte de George Forsyth. Ambos, incluso, han viajado juntos a Chiclayo para conocer a la actual pareja del exfutbolista de Universitario de Deportes y a su hijo, todo como parte de un segmento para América TV.

¿UN NUEVO AMOR?

Como se recuerda, las imágenes difundidas por el programa ‘Válgame Dios’ muestran a la aún esposa de Forsyth parada en el balcón de un edificio muy cerca de un joven con polo blanco, a quien le prodiga abrazos y besos en varias ocasiones. Sobre estas muestras de afecto, la también conductora de televisión ha preferido no omitir opinión. “Estoy bien”, se limitó a declarar ante las cámaras del canal donde trabaja.

No es la primera vez que Vanessa Terkes se encuentra con el empresario. Una imagen recientemente difundida a través de las redes sociales muestran a la actriz junto a George Forsyth (cuando todavía estaban juntos) en la puerta de ingreso del restaurante de O’donnell. Los tres se lucen sonrientes.