Roberto Martínez arremete contra mamá de Melissa Loza: "¡No voy a permitirle que hable tanta porquería!"

Totalmente indignado. Roberto Martínez arremetió contra la mamá de Melissa Loza , quien denunció que su hija está "casi secuestrada" por su novio.

El ex futbolista llamó al programa 'Magaly TV, la firme' luego que Guadalupe Vigil aseguró que Juan Diego Álvarez, arrestado por presuntamente microcomercializar marihuana, era "un delincuente" que traficaba marihuana y que había alejado a la modelo de su familia.

" Aquí estoy con Flavia, la hija de Melissa, privada en llanto y viendo a su abuela sentada ahí, sea verdad o sea mentira, hablando porquería y media y diciendo que no me llama Flavia, pero cuando tú traduces el whatsapp ella está matándose de risa. No le voy a faltar el respeto a ella, pero tengo a su nieta, no solo por lo que está pasando, sino por lo que ella está sentada ahí", manifestó incómodo.

El ex capitán crema agregó que le "da vergüenza" mirar a la madre de la modelo porque ella "ha vivido de Melissa muchos años". "Entiendo. Si es verdad, que le caiga todo el peso de la ley, pero ella es su madre y ¿puede salir a decir eso? ¿Decir que le han dado droga a su hija? ¿O que el tipo tenía una relación homosexual teniendo una nieta?", cuestionó en vivo, tras referirse a la señora con duros adjetivos.

Roberto Martínez descartó que Melissa esté secuestrada, tal y como afirma su madre. "No está secuestrada, por el amor de Dios, porque yo voy a verla. Yo salgo con Flavia siempre, ¿en qué momento la tienen secuestrada?", preguntó indignado.

" Me da vergüenza verla sentada a la señora, si se le puede decir señora, hablando así de su hija y teniendo a su nieta privada en llanto...Irrespetuosa es ella, porque ella ha pasado lo mismo con el papá de Melissa y no le valió nada (...) No voy a permitirle que salga a hablar tanta porquería y media, porque no es así. Ha dicho que Melissa se droga, que ha estado drogada", dijo antes de colgar el teléfono..