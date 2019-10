El exjugador de Universitario, Roberto Martínez, reveló algunos detalles íntimos de lo que fue su matrimonio con Gisela Varcárcel, incluso se mostró arrepentido por cómo se dieron las cosas en aquel momento.

El mediático galán, quien se ha relacionado con Vanessa Terkes, Melissa Loza, Viviana Rivasplata, entre otras figuras de la farándula, recordó su relación con Gisela, a quien considera como parte importante de su vida, indicó en entrevista con 'Estás en todas’.

“Dejé el fútbol en la 'U' por...no por ella, fue una decisión tomada porque era lo mejor en ese momento”, contó Martínez.

Además, al recordar esos pasajes de su vida, el excapitán de Universitario, reveló que se arrepiente de no haber aprovechado mejor aquella etapa con Gisela.“Y sí me arrepiento de que teniendo todo para triunfar en nuestro matrimonio, no lo hicimos. Y sí creo que fue un error y yo se lo he dicho públicamente, creo que ella lo comparte, fue un error que nos casamos Gisela, Roberto y la gente, o sea, nos casamos con público", explicó.

Sumado a esta exposición mediática a la pareja, Martínez enfatizó en que debían presentarse siempre sonrientes, pese a lo problemas, y “eso afectó muchísimo”.