No se calló nada. Roberto Martínez arremetió contra Christian Domínguez y reveló para las cámaras de 'Magaly TV, la firme’ cuáles fueron los errores que habría cometido para que descubran sus infidelidades.

Como se recuerda, el cumbiambero fue captado por las cámaras del programa de Magaly Medina en actitudes cariñosas con Pamela Franco, con quien hasta hace unos días conducía un espacio televisivo en Latina. En la filmación se puede ver cómo ambos acercan sus rostros y se dan lo que sería un supuesto beso, a solo dos días de haber hecho oficial el fin de su relación de tres años con Isabel Acevedo.

De acuerdo con Roberto Martínez, Christian Domínguez no debió acudir a un set de TV para llorar en público porque se pierde credibilidad ante todos. “Cuando ya lloraste y eres reincidente, no llores, no te van a creer. Llórale a tu pareja o a la mamá de ella, pero en público no puedes llorar y menos cuando has vuelto a tropezar con la misma piedra. Salir llorando es peor. No lo puedes hacer, la gente te va a agarrar más cólera de alguna manera”, manifestó.

“Con tu pareja llora, pídele disculpas en privado. En público puedes llorar si hay una tragedia o si no vez a tu hijo un montón de tiempo o te brindan una sorpresa, pero que te salgan lágrimas cuando has mentido o has vuelto a recaer en una mentira o un ampay, jamás”, precisó el exfutbolista de Universitario de Deportes.

Pero no solo eso, el popular ‘Robert’ aconsejó a Christian que si va a mentir, que tenga el 100% de seguridad que no haya una prueba en su contra que lo desmienta y le dijo que no debió borrar todos los mensajes de su celular, sino por partes.