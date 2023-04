La expareja de Richard Acuña, Camila Ganoza, dio un revelador detalle sobre la relación de Brunella Horna y el político peruano. Según la madre de su última hija, el hijo de César Acuña no planeaba casarse con la rubia conductora. Sin embargo, cambió de opinión tras enterarse de que ella había iniciado una nueva relación amorosa.

Ganoza confirmó que ambos tenían un acuerdo que consistía en no presentar a sus parejas a la pequeña que ambos comparten; por lo que su hija no conoció a Brunella hasta que Richard se comprometió con la rubia.

“Ella no lo conocía, Richard no quiso que (Brunella) conociera a mi hija. Nosotros en algún momento, cuando terminamos, (acordaron) que él se sienta seguro o yo me sienta segura que la pareja que le vamos a presentar (a la hija que comparten) sea una persona que iba a estar con nosotros para siempre y que tengamos proyectos de matrimonio”, expresó Camila.

“Él, hasta enero de 2022, me dijo que no tenía ningún proyecto de matrimonio. Si no tenía intención de presentarle a (Brunella) a mi hija, ni loca le iba a presentar a mi hija para que se encariñe con esa persona y más adelante se sienta afectada”, agregó.

Sin embargo, todo cambió de un momento para otro, luego de que Acuña se enterara de que su expareja había iniciado una relación amorosa. Según la joven madre, esto motivó a que su exconviviente le informara que el se casaría con la conductora de ‘América Hoy’.

“Un día él se acerca cuando yo formalicé mi relación (en febrero del 2022) y él se acerca a cambiar totalmente su versión de enero, me dice que se quería casar y que quería tener hijos”, asegura.