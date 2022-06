Ricardo Rondón decidió dedicarle varios minutos de su programa para responder a Magaly Medina por los insulto que la ‘Urraca’ reveló haber sufrido por parte del conductor en diversas oportunidades. Esto, luego que el conductor se sumara a la lista de personajes que han salido a respaldar a Jazmín Pinedo en medio de su enfrentamiento con la conductora de ATV.

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora expresó contra Rondón y recordó que él le puso varios adjetivos al momento de criticarla, durante muchos años.

“Pedí que buscaran todas las cosas que él me ha dicho, los insultos más bajos, porque no estamos hablando de una discusión de mujer a mujer, él siendo un hombre me ha dedicado unos insultos tremendos, y ahora me viene a mí a decir que no hablemos, que no pongamos títulos, adjetivos. Hipocresía más grande”, sentenció.

Ricardo Rondón se adelantó a las pruebas que pueda evidenciar esta noche en el programa de Magaly Medina, ofreciendo disculpas.

Magaly Medina se despachó con todo contra Ricardo Rondón tras defender a Jazmín Pinedo. (Foto: Instagram / captura ATV)

“Si yo me equivoqué, si en algún momento mi memoria me está fallando, y yo me referí a ti, discúlpame Magaly Medina, públicamente te lo digo, soy un caballero y pido perdón. Si eso lo demuestras, lo puedes sacar. Si sacas algo pido disculpas por anticipado”, dijo el conductor de ‘En Boca de Todos’.

Incluso, Rondón se indignó por el calificativo de ‘misoginos’ que sostuvo Magaly Medina contra los conductores de ‘En Boca de Todos’: “Eso me parece poco cortés porque es como si te dijera que tú padeces de misandria, dícese de las personas que detestan a los hombres”.