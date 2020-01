Ricardo Morán confesó que parte de su preparación para ser padre consistió en dominar su fuerte personalidad por la que se hizo conocido en televisión.

Aquel duro y drástico jurado de ‘Yo Soy’ también se hacía evidente en su vida personal, según reconoció el propio Morán Vargas. Pero todo cambió con la llegada de los gemelos Catalina y Emiliano.

“Yo no quería que mis hijos tuvieran de modelo a la persona que era antes”, señaló Morán al diario Ojo.

“(Antes) Tenía la creencia que, para que las cosas salieran bien, o como yo creía, no importaba casi nada. Era capaz de pasar por encima de la gente, con tal que el objetivo se logre. Me disculpaba a mí mismo, diciendo que, cuando se logre el objetivo, todos entenderán. Eso no era tan correcto, sobre todo cuando tienes un equipo”, agregó.

También concluyó que debía cuidar su vida emocional. “Vivía preso del caos, molestia y preocupación. No dormía y eso era muy peligroso”, sostuvo.

“He descubierto que una de las cosas más valiosas que puede tener es su estado de ánimo. Nada debería hacer que lo perdieras”, añadió.

De otro lado, Morán anunció que desde este lunes 13 de enero inician los talleres de la productora ‘Rayo en la botella’, en donde se darán clases de canto, baile, teatro e improvisación teatral.