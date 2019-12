Desde que se convirtió en padre, el productor y jurado de ‘Yo soy’, Ricardo Morán, lucía orgulloso su nueva faceta y no perdía oportunidad de mostrarse en redes sociales junto a sus herederos.

Fue en abril de este año que el hombre de televisión anunció que era padre gracias a un tratamiento de reproducción asistida. Catalina y Emiliano Morán Vargas nacieron en perfectas condiciones de salud en Estados Unidos tras una espera que se prolongó 2 años.

En aquel momento, Morán indicó que el ser papá era “una invitación que le vida te da para ser una mejor persona, pedir perdón por los errores pasados y tratar de ser un ejemplo” para sus hijos.

SIN PRETENDIENTES

Desde entonces, la conocida figura de Latina se ha dedicado en cuerpo y alma a sus pequeños y, según confesó, por ahora no tiene ningún pretendiente amoroso.

“Estoy completamente soltero; es más, parece que ser papá ha alejado a todos los pretendientes. No es el momento para concentrarme en eso, entre mi trabajo y mis hijos, tengo bastante. Y es difícil decirle a una persona: ‘oye, ven, te invito a ser el número 3 en mi vida, después de mis hijos y mi trabajo’. Pero me encantaría enamorarme, me encantaría”, expresó Morán al diario Ojo.

Reflexionó sobre el amor: “He sido exigente y creo que no me ha ido bien. Tengo que confiar más y darle más independencia a cualquier persona que se quiera relacionar conmigo.