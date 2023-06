El conductor de ‘Hablando Huevadas’ Ricardo Mendoza aprovechó su último show de stand up comedy para dar sus descargos luego de ser captado nuevamente con la modelo venezolana con la que fue ampayado en febrero de este año.

Fiel a su estilo, el comediante bromeó tras ser ‘ampayado’ por segunda vez por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ y aseguró que lo que más le incomodó es que Magaly Medina haya señalado que solo lo quieren por su plata.

“¿Saben lo que me llega de Magaly? No me llega que me haya ampayado, tengo mis huev… y está bien no pasa nada, (pero) saben lo que dijo, ‘que es obvio que no te quieren por tu cara que te quieren por tu plata’, eso me llega al p…”, señaló el artista.

Según explicó, es consciente que las mujeres no se le acercan precisamente por su buen corazón, y terminó reconociendo que conquista con su billetera.

“Me llega que hayan dicho que me quieren por mi plata porque para eso trabajo señores. Uno hace plata para que lo quieran carajo (…) No sé por qué, pero desde que me ampayaron todas las chicas quieren ser ampayadas, todas”, añadió.