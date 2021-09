Magaly Medina difundió imágenes de la fiesta que el cantante peruano Josimar organizó en Estados Unidos para festejar el cumpleaños de su madre. Lo que más llamó la atención es que el salsero estuvo acompañado durante toda la celebración de una misteriosa mujer.

En las imágenes difundidas por “Magaly TV: La Firme”, el intérprete de “El aventurero” aparece en reiteradas ocasiones muy cariñoso con la ‘rubia’, quien además lo abraza.

A la celebración asistió el conocido cantante Hildemaro, además de Pedro Gallese y su esposa, Claudia Díaz. Precisamente, Josimar y la joven posaron para las cámaras junto al futbolista y su pareja.

La popular ‘Urraca’ volvió a cuestionar el comportamiento del artista peruano mientras se encuentra lejos de su pareja, María Fe Saldaña, quien -además- estaría embarazada, según la conductora de televisión.

“Tengo unas imágenes de ella que no puedo mostrar, pero donde sí está embarazada en estas fotos. Es evidente su estado de gestación, no las puedo mostrar. (…) Son fotos no alteradas de fuentes confiables, y sí, ella estaría esperando un hijo de Josimar”, lamentó.

VIDEO RECOMENDADO: