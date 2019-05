Así respondió el hijo de Javier Carmona a una usuaria que le dijo que "para pedir plata es bueno" [FOTOS]

En medio del problema legal con Tula Rodríguez por la administración de los bienes de Javier Carmona , su hijo Tadeo Carmona decidió publicar un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"En la vida a veces pasa lo que no esperas lo que no pasa, prepárate. Encontrar tu camino no es fácil y si todavía no la tienes clara no pasa nada, todavía tienes tiempo, solo fracasas cuando dejas de intentar", dijo el joven fotógrafo.

De inmediato, recibió muestras de apoyo de sus amistades, pero este comentario no gustó a los seguidores de la conductora de 'En boca de todos'. Es así que una usuaria criticó al hijo de Carmona.

"Acaso son mancos, inválidos, no trabajan, ¿qué tanto dependen de su padre?, no juzgo a nadie pero imagino que todos trabajamos, si ella lo ve 10 minutos, pues déjenla es su esposa… ¡Trabajen, niños!.. Que para pedir plata sí son buenos…", le dijo una cibernauta a Tadeo.

Sin embargo, el hijo de Javier Carmona no se quedó callado y le respondió: "¡Das risa! Como si no trabajara. Seguro tú no trabajas y pides plata, lo que uno dice es lo que tiene dentro", sostuvo.



(Instagram Tadeo Carmona) (Instagram Tadeo Carmona)

