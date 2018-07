Lo puso en jaque. La modelo Brunella Horna respondió de forma contundente cuando le preguntaron sobre sus planes de boda con el congresista, Richard Acuña .

La joven empresaria chiclayana se unió al reto de preguntas en Instagram , en el que sus seguidores pueden consultarle cualquier cosa y ella decide las preguntas que responderá.

Uno de sus seguidores le preguntó a Brunella lo siguiente: "¿Brune, te casarás con Richard? Es un gran hombre”. Ante esta pregunta, la modelo respondió lo siguiente: “Y mi anillo para cuándo, Richard Acuña ”, dejando en manifiesto que su relación va viento en popa.

Cabe recordar que la pareja siempre comparte sus vivencias a través de sus redes sociales, donde reafirman su amor con divertidas fotografías y videos.

Asimismo, la modelo habría comentado, en entrevista para ‘Estás en todas’ , que su relación con el congresista empezó de una manera “súper loca”.

"Él había terminado una relación de cuatro años y yo también. Yo no quería estar con nadie formal, él tampoco. Y me empezó a escribir y yo decía '¿qué pasará'', me invitó a salir una vez, y yo me hice la difícil, no acepté la primera. Y la última vez que me invitó me dijo: '¿vas a salir conmigo sí o no? Es la última vez que te lo digo", recordó Brunella Horna en una pasada entrevista.