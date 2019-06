¡La respalda! Roberto Martínez tras denuncia de Vanessa Terkes a George Forsyth: "Cuenta con todo mi apoyo"

Le brindó su respaldo. Roberto Martínez , quien durante el año 2011 mantuvo una relación con Vanessa Terkes, envió un emotivo mensaje a su expareja luego que la actriz hizo público que denunció a George Forsyth ante la Fiscalía por maltrato psicológico.

En comunicación con el Diario Trome, el exfutbolista de Universitario de Deportes precisó que solo conoce de vista al alcalde de La Victoria, pero que sabe que clase de persona es la actriz peruana y que por eso la apoya.

"Recién me he puesto al tanto de lo sucedió, únicamente conozco a George Forsyth de saludo, pero sí sé quién es Vane y lo único que puedo decir al respecto es que cuenta con todo mi apoyo", sostuvo.

"Es una de las mejores personas que he conocido y espero, de todo corazón, que esto se solucione de la mejor manera para ambos", señaló.

CASI LLEGARON AL ALTAR

Vanessa Terkes y Roberto Martínez iniciaron un breve romance a finales del año 2011. Para enero del 2012, la pareja anunciaba que se había separado.

"Roberto es un chico lindo y, hasta donde duró, fue bonito. Yo le deseo lo mejor, pero no voy a dar detalles. No quiero decir qué fue lo que pasó", explicó en aquel entonces la actriz, quien no quiso dar mayores detalles de la ruptura.

Años después, durante su participación en 'El valor de la verdad', Roberto Martínez confesó que llegó a pedirle matrimonio a la protagonista de 'La Tyson'.

"Hubo mucha química con ‘Vane’ y hasta le propuse matrimonio", dijo en aquel momento el exfutbolista, quien es conocido por tener una relación cordial con sus exromances.