Gabriela Rodríguez, reportera de ‘La banda del Chino’, continúa en el ojo de la tormenta luego de ser acusada de destruir un matrimonio. Este martes 25 de abril, Lizbeth Domínguez decidió hacer público más audios del momento en que confronta a la periodista por presuntamente involucrarse sentimentalmente con su esposo Alessandro Vernazza.

En el material difundido por el programa ‘Amor y Fuego’, la joven madre increpa a la compañera de Aldo Miyashiro y la acusa de tener un romance con el músico pese a que sabía que él está casado y tiene dos hijos.

Lejos de aclarar el tema, la panelista se mostró alterada ante los reclamos de Lizbeth Domínguez y no dudó en confrontarla al asegurar que no se metió en su relación, sin embargo, termina responsabilizando al músico.

“No sé por qué tú me estás llamando del teléfono de Alessandro. Que Alessandro también dé la cara y diga las cosas como son. (…) Yo no tengo por qué darte explicaciones”, respondió Gabriela al ser interrogada por qué habría empezado a convivir con el cantante de cumbia.

En otro momento, la panelista de ‘La banda del Chino’ culpó a Alessandro Vernazza y dejó entrever que él le habría mentido sobre el fin de su relación con la madre de sus hijos.

“A mí me dijo él que, desde octubre del año pasado, ya no estaba contigo. ¿por qué he destruido un hogar? ¿Yo estaba casada contigo? ¿Yo tengo que deberte respeto a tú? Dime para empezar yo a ti no te conocía”, respondió.