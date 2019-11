Renzo Spraggon defendió su trabajo en discotecas, donde se presenta con polémicos espectáculos subidos de tono. En conversación con Magaly Medina, el modelo argentino aclaró el tipo de shows que realiza y aseguró que no cobra por sexo.

La pareja de Xoana Gonzalez precisó que solo se dedica a realizar bailes eróticos.

“Yo hago show de stripper. Hago despedidas de solteras, cumpleaños, casamiento, entierros, velorios, de todo. Pero no soy puto. Eso me gustaría aclarar. Una cosa es que sea stripper y otra que sea prostituto. Nadie me regala nada ni me mantienen. Yo trabajo y hago mi show de strippers”, aseveró.

“No cobro por sexo, lo hago gratis. No soy puto, no tengo la necesidad. Igual, no lo veo malo. No juzgo, cada quien hace lo que quiere con su vida. (...) Tengo dos manos, dos piernas y un cerebrito para ganar dinero de otra manera”, agregó Spraggon.