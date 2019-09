A su llegada a América Televisión como el nuevo conductor de ‘El show después del show’, Renzo Shüller habló sobre Gian Piero Díaz, también figura de la televisora pero como animador de ‘Esto es guerra’. Recordemos que ambos actores están distanciados desde el año pasado, cuando terminó ‘Combate’, reality que condujeron por 9 años.

Fue el propio Renzo Shüller, quien dio a conocer que su relación amical con Gian Piero Díaz había terminado. Ahora, en América Televisión, el conocido actor refirió que todavía no se ha cruzado por las instalaciones con su excompañero.

“Desde diciembre que no veo a mucha gente, tampoco a Gian Piero. Este lugar (instalaciones de Pachacámac) es inmenso, no me he cruzado con nadie”, precisó Shüller.

No quiso ahondar más en el por qué acabó su amistad con Díaz. Sin embargo, anunció que, en su momento, lo hará. “¿Qué pasó? Risas. Hay cosas que contar, otro día lo haré”, precisó.

REGRESA A LA ‘TELE’

Renzo Shüller vuelve a la televisión junto a Ethel Pozo y Natalia Salas, con quienes conducirá el programa ‘El show después del show’, que se emitirá este lunes 16, a las 9:30 de la mañana.

“Estoy nervioso, feliz, tengo sentimientos encontrados, pero todos en camino hacia un mismo lugar que es la diversión”, comentó el conductor sobre este esperado retorno.