El conductor de ‘América Hoy’, Renzo Schuller, regresó al programa luego de dos semanas de ausencia. Como se recuerda, el popular presentador se ausentó para operarse de una hernia en la espalda.

En la reciente emisión del programa este martes 22 de septiembre, Renzo Schuller reapareció en el set del programa de América Televisión y tuvo un emotivo reencuentro con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quien ocupó su lugar mientras se recuperaba de la operación.

“Feliz de estar nuevamente en casa. Aunque no puedo moverme mucho aún, hoy me he sentido muy cómodo durante la conducción. Estoy contento de compartir con Ethel y ahora también con Yaco, de trabajar con esta producción y con todos los que están detrás de cámaras. Este buen ambiente hace que todo sea más placentero”, manifestó el presentador en el programa.

Asimismo, Renzo Schuller se mostró optimista con el programa y dijo que ‘América Hoy’ ahora está más ligado al entretenimiento y premiar a los televidentes, quienes se distraen con sus ocurrencias en la televisión.

“Ahora estamos haciendo cosas nuevas ligadas al humor y a los premios, hoy una señora se llevó mil soles. Me alegra mucho que la gente pueda ganar desde sus casas. Además, creo que América Hoy es ese espacio donde todas las mañanas la gente, después de, quizá, el día anterior haber tenido algún tipo de problema, se distrae. Eso es muy gratificante para mí”, precisó Schuller.

Como se recuerda, Renzo Schuller venía recuperándose de la operación a la que se sometió para la extirpación de una hernia que tenía en la espalda, motivo por el que se ausentó desde hace dos semanas del programa que conducía al lado de Ethel Pozo.

