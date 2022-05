Se confirman los rumores. Pese a que hace unos años evidenció su rivalidad con “Esto es Guerra”, Renzo Schuller fue presentado este lunes como el nuevo conductor del reality de competencia tras la salida de María Pía Copello.

El popular ‘Shu Shu’ llegó al set de “EEG” a bordo de una camioneta en medio de la expectativa de sus compañeros. Finalmente, Mister G lo presentó como el líder de los “Combatientes”.

De esta manera, Schuller se convirtió en el nuevo compañero de conducción de Johanna San Miguel en esta temporada que celebra los 10 años al aire del programa de competencia de América Televisión.

En sus primeras declaraciones como flamante conductor de “EEG”, el actor dejó claro que su ingreso al reality es para defender los colores de los ‘combatientes’.

“Yo me siento contento de estar hoy acá no solamente por los 10 años de ‘Esto es Guerra’, sino por los 12 de Combate. Hace 5 años o más o menos 4 que me alejé de los realitys de competencia por distintos motivos, pero hoy estoy acá porque sí quería ser parte de este los 10 años de ‘EEG’ y para dejar en alto el nombre de Combate”, comentó el nuevo conductor.

