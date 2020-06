El músico Renzo Dalí, con tan solo cuatro años de vida, ya había demostrado ser un prodigio para la música al ser nominado a un Record Guinness como “El baterista más pequeño del mundo” tras su primera aparición en televisión. Ahora, celebra una larga carrera musical al lado de una grande como Eva Ayllón.

El artista multidisciplinario presentó su más reciente obra musical: “Marinera de mi alma”, tema que pregona el amor por el Perú y que cuenta con la participación de Eva Ayllón, una de las máximas exponentes del criollismo peruano.

Luego de concluir su carrera de Músico Profesional en la Especialidad de Piano, se dedicó a seguir estudios en forma independiente, especializándose en jazz, armonía funcional, instrumentación, composición entre otros. A eso se le suma una Licenciatura en la Especialidad de Piano Jazz en el “London College of Music”.

Anteriormente, Renzo Dalí demostró su calidad musical al ser convocado para colaborar con artistas de la talla de Ádammo, Street Jazz Quartet, Jazz Jaus, Yaku, Sandra Muente, Analia Saettone, Damaris, Brenda Mau, Nicole Pillman, Sonidos Vivos – Kuntur de Lucho Quequezana, Gian Marco Zignago, We all Together, entre otros.

Tras abrir el concierto de los ex Menudo en Alemania, Renzo Dalí regresó a Perú donde creó “Jagu Producciones”, productora especializada en pre y post producción de audio, video y fotografía, a través de la cual también dicta clases.

Ahora, celebra sus 30 años de vida artística al lado de la ganadora del Premio a la Excelencia del Grammy Latino, Eva Ayllón, en el tema “Marinera de mi Alma”, un homenaje al Perú.

VIDEO RECOMENDADO

Federico Salazar vaciló a Rebeca Escribens

Federico Salazar vaciló a Rebeca Escribens. (Video América Televisión)