Thais Hidalgo, la joven estudiante de 20 años, reveló que su relación con el empresario Renzo Costa llegó a su fin. A través de sus 'Stories' de Instagram . Thais dejó en claro que está soltera.

Fue un seguidor quien le hizo la pregunta y ella respondió que ya no había vínculo alguno con el 'Rey de los cueros', incluso se animó a responder otra interrogante sobre qué pensaba de la infidelidad y su respuesta hizo pensar que el fin de su relación habría sido por esta razón.

“¿Ya no estás con Renzo? Ayer grabó una historia que iba con segunda”, fue la pregunta que contestó Thaís. “La verdad que ni idea y no ya no estamos”., fue la respuesta de la estudiante.



Pero esta no fue la única pregunta que tuvo respuesta. En otra historia le consultaron cuál era su opinión sobre los hombres mujeriegos. Hidalfo solo atinó a responder: "Mmm que su vida debe ser bien solitaria y deprimente".