¿Por qué renunció Susan Ochoa a 'El artista del año'? Todo lo que se sabe de su sorpresiva decisión

¡No va más! La cantante y ganadora de dos Gaviotas de Plata en la más reciente edición de Viña del Mar, Susan Ochoa , renunció al programa El artista del año. Así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Facebook, en la que subió un video.

En él explica los motivos que la llevaron a tomar tal decisión. “Doy un paso al costado porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela [Valcárcel] , ha sido nada” , señala.

Pero ¿cómo se inició este conflicto que llevó a la artista abandonar su participación en el programa televisivo? Te contamos todo lo que se sabe y se ha dicho hasta el momento.

Susan Ochoa tuvo varia participaciones y siempre dio lo mejor de sí. (Foto: Instagram El Gran Show) Susan Ochoa tuvo varia participaciones y siempre dio lo mejor de sí. (Foto: Instagram El Gran Show) Susan Ochoa tuvo varia participaciones y siempre dio lo mejor de sí. (Foto: Instagram El Gran Show)

Susan Ochoa fue sentenciada junto a Choca

El pasado 1 de junio, la cantante, al obtener uno de los puntajes más bajos de la noche, fue sentenciada por el jurado junto a Jaime ‘Choca’ Mandros. Ambos debían competir en la siguiente gala para definir quién merecía quedarse en el reality.

Aunque Susan Ochoa señaló que no es fácil tener un buen performance en canto y baile al mismo tiempo, pidió a los jueces ser más justos con su decisión. “Imagino que mis compañeros habrán bailado mejor ¿no? Espero que sean justos y no estén regalando los puntitos”, dijo al diario El Popular.

Susan Ochoa quedó sentenciada en una gala con Choca, algo que no le agradó mucho. (Foto: Instagram El Gran Show) Susan Ochoa quedó sentenciada en una gala con Choca, algo que no le agradó mucho. (Foto: Instagram El Gran Show) Susan Ochoa quedó sentenciada en una gala con Choca, algo que no le agradó mucho. (Foto: Instagram El Gran Show)

Versus de canto

Para la siguiente semana, el 8 de junio, se anunció un versus de canto en el que la ganadora de las Gaviotas de Plata debía enfrentarse a Daniela Darcourt. Y así fue. Ochoa interpretó el tema de José José “El triste”, mientras que la salsera hizo lo propio con la canción “Qué sabe nadie”, de Rafael.

Al final, la vencedora fue Darcourt, quien obtuvo los votos de Denisse Dibós, Adolfo Aguilar, Santi Lesmes y Michelle Soifer. A Susan sólo la apoyó Morella Petrozzi.

Susan Ochoa se enfrentó en un duel de canto a la salsera Daniela darcourt. (Foto: Instagram El Gran Show) Susan Ochoa se enfrentó en un duel de canto a la salsera Daniela darcourt. (Foto: Instagram El Gran Show) Susan Ochoa se enfrentó en un duel de canto a la salsera Daniela darcourt. (Foto: Instagram El Gran Show)

Ochoa acusa a El artista del año de tener favoritos

Tras perder en el versus de canto, Susan Ochoa no pudo ocultar su incomodidad y dejó entrever que el jurado tenía preferencias con la salsera. “Yo digo las cosas que son realidad, no tengo filtros. Nos dieron una canción y Daniela no quiso cantarla, a ella se le permitió cambiar. “El Triste” es una canción difícil, a Daniela sí le permitieron cambiar, a mí no. Si hay trato contigo, también lo debo tener con la persona que está al costado”, señaló.

Asimismo, comentó en su cuenta de Instagram que el enfrentamiento no estaba planificado. “Yo no sabía del versus con Daniela [Darcourt]; al contrario, las dos partes ya lo habían acordado y a mí sólo me avisaron en el escenario. Soy sincera: no me gustan los enfrentamientos y éste no tenía razón, pero si me nombran tampoco me voy a correr", escribió.

Siguió de manera fulminante. “Tampoco conozco la intención de las personas, pero yo todo lo dejo en manos de Dios. Él sabe mis sentimientos, sólo él conoce la intención y el corazón de los demás”.

Susan Ochoa pidió al jurado en una oportunidad "no regalar puntos". (Foto: Instagram de Susan Ochoa) Susan Ochoa pidió al jurado en una oportunidad "no regalar puntos". (Foto: Instagram de Susan Ochoa) Susan Ochoa pidió al jurado en una oportunidad "no regalar puntos". (Foto: Instagram de Susan Ochoa)

Gisela Valcárcel habla con Susan Ochoa

Después que la salsera venció a la intérprete chiclayana, la conductora durante su programa, recomendó a los artistas que se unan y le pidió a Susan Ochoa aplaudir a sus rivales. “Daniela Darcourt es una gran estrella. Conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla”.

A lo que Ochoa respondió: “No hay problema, desde el primer momento”. Pero Gisela Valcárcel prosiguió: “No lo estoy diciendo por ti […].Si tuviéramos un país en el cual no quisiéramos ser más que el otro seríamos más felices. El que tú brilles, no significa que otros se opaquen […]. No importa quién salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos Gaviotas de Plata, todos debemos alegrarnos [por el otro concursante]”.

Gisela Valcárcel tuvo palabras para Ochoa luego de comentar cierto favoritismo en el programa. (Foto: Instagram Gisela Valcárcel) Gisela Valcárcel tuvo palabras para Ochoa luego de comentar cierto favoritismo en el programa. (Foto: Instagram Gisela Valcárcel) Gisela Valcárcel tuvo palabras para Ochoa luego de comentar cierto favoritismo en el programa. (Foto: Instagram Gisela Valcárcel)

Ochoa renuncia a El artista del año

Tras lo dicho por Valcárcel en su programa y ante los cuestionamientos de sus seguidores, quienes le pedían que abandone dicho reality de canto y baile, la chiclayana optó por renunciar.

A través de un video compartido en su cuenta de Facebook manifestó: “Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio […]. Por dignidad y respeto hacia mi persona decido dar un paso al costado […]. Las gaviotas no las gané por un escándalo, las gané gracias a sacrificio, lágrimas y dolor. Para mí tienen un gran valor. Esas gaviotas tienen el nombre del Perú”.

Asimismo, dijo que jamás se sintió superior ante los demás, luego que su trabajo fuera comparado con el de Daniela Darcourt. “La señora Gisela dio a entender que me siento más que otros artistas. Nunca me he sentido más que nadie. Si me hubiesen preguntado sobre el versus [con Daniela Darcourt], hubiese dicho que no, para que no hayan rivalidades porque no me gustan ese tipo de comparaciones”.

Finalmente, señaló que cuando el público le reclamó por qué continuaba en un programa donde no la valoraban dijo que la conductora se fue contra ella. “Dijo algo que no soy, haciéndome quedar mal”.

Gisela Valcárcel sobre renuncia de Susan Ochoa

Tras conocer la renuncia de la intérprete chiclayana a El artista del año, Gisela Valcárcel aseguró que jamás tuvo la intención de lastimar a Ochoa y señaló que no entiende la decisión de la ganadora de dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar.

“Hoy Susan Ochoa, según sus propias palabras, dio un paso al costado y dijo que no estará en la siguiente gala. Pidió que la entiendan, y quiero hacerlo. He visto este video varias veces y no encuentro que haya sucedido algo que la hiciera sentir mal. Los que me conocen saben que cuando me equivoco pido perdón, pero también sé defender la verdad y cuando no entiendo algo. Susan, mis compañeros de producción y yo te hemos esperado siempre con los brazos abiertos, tú sabes cómo fuiste a ensayar la semana pasada, tú lo sabes. ¿Por qué ahora esto? No lo entiendo; pero bueno, es importante que tú te sientas bien”, escribió en su cuenta de Instagram.

Susan Ochoa asegura que se sintió humillada. (Foto: Instagram El Gran Show) Susan Ochoa asegura que se sintió humillada. (Foto: Instagram El Gran Show) Susan Ochoa asegura que se sintió humillada. (Foto: Instagram El Gran Show)

Susan Ochoa y las otras bajas que tuvo el programa

La renuncia de Susan Ochoa a El artista del año se suma a otras bajas que ha tenido el programa durante esta temporada.

Poly Ávila y Pancho Rodríguez tuvieron que ser retirados a sólo una gala de presentación; esto a raíz de un supuesto enfrentamiento entre productoras del programa de Gisela y de ‘Esto es guerra’. ¿Por qué? Todo se habría originado por el ingreso de Poly Ávila al reality. Como se recuerda, ella denunció hace unos meses que fue dopada en una fiesta en Asia, donde estuvo Nicola Porcella.

En esa oportunidad, la popular ‘Señito’ lamentó la decisión de PRO TV, productora de 'Esto es guerra', de retirar a Pancho Rodríguez, chico reality, del programa.