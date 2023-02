El futbolista Renato Tapia le envió una carta notarial a Magaly Medina, luego que la ‘Urraca’ expusiera la denuncia de Daniela Castro, quien lo acusa de haberse desentendido de su hijo desde setiembre del 2022, y de haber prohibido a sus familiares de visitar al menor.

Al deportista no le habría caído nada bien que la madre de su hijo lo haya acusado en el programa “Magaly TV: La Firme” de ser un mal padre y de no cumplir con sus obligaciones pese a que emitió un comunicado afirmando que se haría responsable del menor.

Este 23 de febrero, Magaly Medina terminó revelando que el pelotero le envió una carta notarial para que se rectifique, aunque no especificó qué declaración solicitó corregir.

“El deporte nacional que ha vuelto es de mandar cartas notariales, de mandar rectificaciones como esta que acabo de recibir de Renato Tapia. ¿bien gracioso no?”, cuestionó la conductora de espectáculos antes de reiterar que solo está ejerciendo su derecho a la opinión.

Arremete contra Anthony Aranda:

Magaly Medina hizo estas revelaciones al referirse a las advertencias que ha recibido por parte del popular ‘Activador’, quien ha dejado abierta la posibilidad de demandarla por presuntamente mentir sobre sus ingresos económicos.

“Hay otros mamarrachentos que salen a decir: ‘Seguramente Magaly quiere parar en la cárcel otra vez’. A mí no me amenaces, menos esos qué no sé de dónde han salido… Pobrecitos, tristemente célebres que se hicieron conocidos por un ampay”, arremetió,

“Dicen ‘ya mis abogados se están encargando’, pero no tiene ni para pagar la luz. A mí de verdad que me dan risa… un mamarracho me quiere demandar, vayan a trabajar nomás”, cuestionó.