Flavia Laos cuenta con más de millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram a los cuales complace compartiendo las diversas actividades que realiza día con día. La modelo ahora se va de viaje y necesita un bikini para disfrutar del sol.

La actriz usa su cuenta de Instagram para poder estar mucho más cerca de todos sus seguidores en el mundo entero. Desayunos, rutinas de ejercicios, fiestas y más son las actividades que Flavia Laos comparte en su red social de fotografías digitales.

Los fanáticos de Flavia Laos se pueden contar por miles y no es para menos. Sus seguidores siempre la llenan de halagos en su red social y resaltan su humildad y belleza.

Solo hay que recordar el episodio donde le dio comida a unos niños que se encontraban cerca de un restaurante de comida rápida hace unas semanas. Flavia Laos grabó el momento y lo subió a sus historias de Instagram.

Flavia Laos estuvo en el ojo de la tormenta cuando fue acusada de tener una relación con Pablo Heredia, ex de su amiga Alessandra Fuller. Los rumores fueron aclarados por el propio actor que manifestó que eso sería imposible.



Alessandra Fuller t ambién aclaró en Instagram que nunca le prohibió hablar de su ex relación a Flavia Laos y Mayra Goñi. "No le he prohibido nada a nadie, nunca lo haría", escribió la actriz.