'Reinas del show': Tilsa Lozano encaró a Dorita Orbegoso por críticas en su desempeño como jurado

En la gala anterior de ' Reinas del show ', Dorita Orbegoso sostuvo que a Tilsa Lozano le hacía falta profesionalismo. Y en la reciente edición, la ex vengadora no dudó en responderle y aclararle el tema.

“Cuando terminó la gala me reuní con su coreógrafo y me dijo que pensaba igual que yo. Que entendía que a Dorita puede que le hubiera afectado haberse encontrado a Tilsa como jurado. El mismo coreógrafo me dice que Dorita entró tibia”, dijo Santi Lesme sobre el asunto.

El coreógrafo de la bailarina se acercó a la pista de baile e informó a Gisela Valcárcel que ya había conversado del tema con la concursante.

“Es algo que hemos conversado durante la semana con Dorita, nosotros sabemos la energía y la fuerza con la que Dorita baila la cumbia. En la noche hace mucho frío y entró a bailar muy fría”, dijo.

Tras la declaración del coreógrafo, Orbegoso agregó: “Quiero agradecer los comentarios del jurado. Soy una persona con carácter muy fuerte. Digo lo que pienso. Si algo no me parece mi cara se transforma y si tengo miedo en algo también se nota”.

Tilsa Lozano no se quedó con las ganas de manifestarse sobre el tema y le dijo: “Dorita ha dicho que yo no sé separar las cosas. Yo le puse el punto +1. Cuando viene el versus, los jurados escriben a la misma vez el nombre de la persona que más le gustó, no es que uno va espiando y ve. Morella, Santi y yo elegimos a Vania, no hubo un empate y yo luego escribí el nombre. Esa es la forma, es a la misma vez, no lo tomes personal”.



Tilsa Lozano le pidió a la bailarina que no tome personal sus comentarios como jurado de “Reinas del Show” (Viideo: América TV)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: