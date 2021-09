El inicio de la segunda temporada de “Reinas del Show” estuvo cargado de sorpresas, no solo por su nuevo formato y reglas, sino también por los personajes que pisan por primera vez esta pista de baile.

Entre ellas se encuentra Yolanda Medina, quien en su primera presentación se enfrentó en un duelo de cumbia contra Lady Guillén. Pese a que la vocalista logró vencer a la abogada, aún no ha logrado su permanencia en la competencia y se encuentra en la zona de fuego.

Sobre su participación en el reality de competencia, Yolanda Medina se mostró agradecida con los buenos comentarios que ha recibido por parte de sus seguidores, sin embargo, lamentó que también se hayan registrado críticas en su contra por su estado físico.

En una entrevista para El Popular, la vocalista de la agrupación de cumbia se defendió de los ataques y burlas y afirmó que no tomará en cuenta ningún comentario que no sea constructivo.

“He recibido críticas constructivas, que me permiten aprender, pero no acepto las críticas con insultos o con burlas que, lamentablemente, vienen de las mujeres. No podemos criticar a una persona ni por su peso, ni por su edad, y esas son las críticas más palpables en cuanto a mi persona”, declaró al medio.