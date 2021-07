“Reinas del Show” está calentando los motores para la emisión de esta noche. Mediante sus redes sociales dieron a conocer que Jossmery Toledo y Carla ‘Cotito’ Rueda se enfrentarán en esta gala al ritmo de la salsa.

“¿Quién se salvará de sentencia? Después de sufrir aparatosas caídas en la segunda presentación, Carla ‘Cotito’ y Jossmery Toledo se enfrentan y lo darán todo en la pista de baile para cautivar al jurado y a su público”, señalaron en su publicación en Instagram.

Además, acompañaron la publicación con un video donde se ven los ensayos de ambas personalidades. “Estoy dando lo mejor de mi, una caída no es para tirarme para atrás. Así como me paré y seguí la coreografía. Me apena estar en sentencia pero di todo lo que puedo”, señaló Toledo si en caso abandona la competencia.

"Reinas del Show": Jossmery Toledo y Carla 'Cotito' Rueda se enfrentan para salvarse de sentencia. (Fuente: Instagram @elgranshowperu)

Mientras que la voleibolista comentó sentirse un poco frustrada por el resultado final de la edición del sábado pasado y espera seguir, pues le gusta el baile.

“Me deja con mucha rabia e impotencia. Detrás de cada presentación hay un esfuerzo tremendo que se hace. Tras la caída ya sabía que iba a ver un puntaje bajo”, concluyó.

