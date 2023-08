Reimond Manco se pronunció por primera vez sobre su relación con Shirley Arica, con quien fue ampayado en el 2010. El futbolista compartió detalles desconocidos sobre su vínculo con la modelo y aseguró que Shirley ganó popularidad gracias a él.

El deportista, sin embargo, ha aclarado que su relación con Shirley Arica nunca llegó a ser oficial y que nunca trascendió más allá de algunos encuentros casuales. En una entrevista con Horacio Zimmermann, Manco compartió detalles sobre lo que ocurrió en aquel entonces.

“A ella no la conocía nadie, no era ni anfitriona, era una chica que estudiaba en la San Martín” , comenzó explicando. “ Yo nunca tuve intimidad con Shirley, de besitos de picos no pasamos. (En Chiclayo) Ella me insistía para salir, yo no salía. Fuimos al Real Plaza y ahí nos ampayan (...) Me llama una amiga de ella y me dice: ‘Shirley te ha sembrado’” , añadió.

Reimond Manco también reveló que confrontó a Shirley Arica en su momento y que le pidió cortar toda comunicación entre ellos. Además, Manco sostuvo que el ampay fue premeditado y que, gracias a él, Shirley se volvió famosa.

“Eso fue armado, ella luego sale a decir que yo era un patán, con eso de ‘tocame que soy realidad’ y se volvió famosa. Se volvió famosa a costa mía, esa fue la verdad de lo que pasó” , agregó.