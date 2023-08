Génesis Tapia sorprendió a sus seguidores al publicar fotos y videos donde se encuentra de viaje en Punta Sal, Tumbes, junto a su esposo Enrique Márquez y sus hijas. Ante ello, la exbailarina no dudo en explicar su cercanía con su pareja, luego de anunciar su separación tras siete años de casados ya que, según dijo, su matrimonio “está irremediablemente destruido”.

La abogada aclaró que es un viaje familiar para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas, quien cumplía 6 años. “Bien alcahuetas son. Ayer fue el cumpleaños de mi hija... están pensando que porque he viajado con mi esposo ya me reconcilié. No lo voy a negar que Tumbes es el lugar perfecto para hacerlo, pero no. Mi paz no tiene precio”, empezó diciendo la modelo.

Génesis aclaró que aún siento amor por su expareja, pero no va a regresar con él hasta que no muestre cambios. “No voy a negar que verlo así (cariñoso) con mis hijos se me estruja el corazón, pero quiero tener la certeza para vivir en paz, tranquila. Hasta que eso no suceda no voy a regresar con él, también creo que los tiempos de Dios son perfectos”.

La exchica reality mencionó que en los últimos días le han servido para reflexionar sobre el cariño que aún existe entre su expareja. “Me he dado cuenta en estos días que había más amor de lo que pensaba por parte de él y mía, pero todo a su tiempo”, finalizó.

