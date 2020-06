La conductora de América Espectáculos, Rebecca Escribens no dudó en felicitar a la cantante peruana Leslie Shaw por cantar juntoa Thalia en su nuevo tema ‘Estoy soltera’ pero le llamó la atención el desenfado de la artista al mostrar sus pezones en la imagen de presentación del tema.

“Más aplaudo a Leslie Shaw porque está logran sus objetivos. Allí está dando duro. Dios mío que suelte el video quiero verla”, señaló Rebecca Escribens.

“He visto una foto un poquito sugestiva, sugestiva no, recontra notorio y evidente pero como a ella nunca le ha importado nada, cosa que a mí me encanta, va a brillar más que nunca. No importa cómo este vestida, es una mujer talentosa. Seguro saldrán críticas, ya tú sabes”, agregó la conductora de América Espectáculos.

Este viernes se lanzará de forma oficial el tema Estoy soltera en todas las plataformas. El video que ha compartido Shaw en Instagram ya cuenta con medio millón de reproducciones. Mientras que el que compartió Thalía se acerca al millón.

