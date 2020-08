La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens troleó a su compañera de noticiero Verónica Linares en pleno programa en vivo.

Todo ocurrió tras presentar la nota del reencuentro entre Danna Paola y Sebastián Yatra. Al parecer, Verónica opinó sobre la relación entre la pareja y Rebeca señaló al aire: “¿Quieres comentar ‘Verito’? Detrás de cámara cuando vemos la nota raja de alma, cuando regresamos (al aire) ella no sabe nada pero tranquilamente podría conducir este espacio pero se hace la tercia”.

En ese momento se escucha la voz de un compañero de producción que dice: “(Podría conducir) Mil veces mejor, todavía”. A lo que Escribens protesta: “No sé si mil veces, qué te pasa, me quieres quitar la chamba. Mil quinientas veces sí pero mil no”, señala entre risas.

Al parecer Verónica Linares dice: “Tengo mi hinchada”. De inmediato, Rebeca fiel a su estilo le contesta: “Hincha estás, hinchada estás hace rato”, lo que provocó las risas de la producción del programa.

Pero para suavizar el momento, la también actriz de ‘Te volveré a encontrar’ acotó: “Ya llega la fecha, que sale mi Antonita”.

