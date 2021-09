La conductora de “América Espectáculos” Rebeca Escribens rompió su silencio y aprovechó su bloque de espectáculos para referirse a la salud del chico reality Elías Montalvo, quien el último martes 21 de septiembre tuvo una fuerte caída desde una altura considerable.

En la reciente emisión de “América Espectáculos”, la presentadora dijo estar preocupada por la salud del ‘guerrero’; sin embargo, aclaró que se encuentra bien, estable y viene recuperándose favorablemente.

“¿Te asustaste? Yo también. Todos estamos muy preocupados por la salud de Elías. Te adelanto, como ya lo mencionó Bruno, está estable y su salud está bien”, dijo Rebeca.

“Como corresponde, la producción de ‘Esto es guerra’ se hizo cargo de este accidente. Hasta el momento todo está bien y para demostrarlo vamos a ver la siguiente nota, en donde escuchamos a Elías”, añadió la presentadora tras las declaraciones de Peter Fajardo.

null null

Más adelante, la conductora aconsejó a la madre de Elías que lo mantenga vigilado y sin moverse porque él es muy hiperactivo.

“Un beso gigante, Elías. De verdad, de todo corazón, qué bueno escucharte y verte bien. Ni se te ocurra regresar, guarda reposo. Los jóvenes creen que son de acero y no. Ahí está tu mamá y voy a hablar seriamente con ella para que te ponga un pegamento y no se te ocurra moverte”, agregó.

ELÍAS MONTALVO SE PRONUNCIA

Tras su aparatosa caída desde una altura de 40 metros durante un juego en “Esto es guerra”, el chico reality Elías Montalvo reapareció en sus redes sociales y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

“¿Cómo están amigos? Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios. Tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre y quiero contarles que el doctor me acaba de decir que los resultados son positivos”, señaló inicialmente.

“No tengo ninguna fractura, me tomaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todos sitios y estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo lo cual me vendaron, el otro pie está bien”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue la caída de Elías Montalvo en “Esto es guerra”

En la última edición de Esto Es Guerra, el participante Elías Montalvo sufrió una aparatosa caída luego de perder en un juego de altura. Tras el suceso, la producción mandó a corte comercial, y a su retorno los conductores del programa no se pronunciaron sobre el hecho. (Fuente: América TV)