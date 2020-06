La conductora de América Noticias, Rebeca Escribens , dejó a su audiencia con la boca abierta luego de que, en su programa en vivo, dijera que la modelo y empresaria Brunella Horna se encuentra embarazada.

Tras presentar la nota televisiva sobre cómo están pasando la cuarentena la joven rubia y su pareja, el excongresista Richard Acuña , ella dijo lo siguiente:

“(...) además, (Brunella Horna) tiene cara de embarazada y esta loca (Rebeca Escribens) jamás se equivoca jamás”.

Como se supo, Brunella Horna brindó una entrevista online al programa “En boca de todos”, donde −inesperadamente− también participó su pareja Richard Acuña, quien por primera vez se refirió públicamente a su romance con la joven empresaria.

En esa misma entrevista, Horna dijo que uno de sus sueños es ser mamá:

“Es mi sueño, es un sueño realmente yo no digo que no lo quiera ser, tal vez si tú me preguntabas antes, yo decía ‘hay no, todavía no’ todavía soy muy joven, que siempre yo lo decía'; pero la verdad que hoy en día la cuarentena ha cambiado mi chip”.

