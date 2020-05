Gisela Valcárcel atraviesa un difícil momento tras el fallecimiento de su hermana Martha. En la reciente edición de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens dedicó un sentido mensaje a la conductora de televisión por la pérdida de su ser querido.

“Desde hace un buen tiempo, sabía por lo que estabas pasando Gisela, velando por la salud de tu hermana, y ella luchando contra una enfermedad que finalmente la venció. Desde aquí, mi más sentido pésame, para ti, para Ethel, para toda tu familia”, dijo Rebeca antes de presentar un informe dedicado a la hermana de Gisela.

Rebeca señaló que solo el tiempo ayuda a sobrellevar el dolor que provoca la pérdida de un ser querido. “Todo mi cariño desde aquí. Lo único que queda cuando a uno le toca perder a un ser querido –porque sé perfectamente por lo que están pasando, sé lo que están sintiendo- es a través del tiempo, a convivir con el dolor”, indicó.

Asimismo, se dirigió a la hija de la popular ‘Señito’, quien se ha mostrado afectada a través de las redes sociales por la muerte de su tía. “Sé a través de tus redes sociales, Ethel, lo importante que era tu tía, así que todo mi cariño para ti, para Gisela y toda tu familia. Así es la ley de la vida”, agregó.

Ethel Pozo dio la lamentable noticia, a través de su cuenta de Instagram, dedicó un mensaje en que recordó los momentos más felices al lado de su pariente, así como lo que aprendió de ella. “Siempre fuiste mi tía adorada”, sostuvo.

“Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y, claro, me engrías con tu comida. Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina, amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. ¡Te debo tantas cosas tía Marthita!”, indicó Ethel Pozo.

