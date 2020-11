La conductora de televisión Rebeca Escribens se sinceró sobre lo difícil que ha sido la cuarentena para ella y su familia. La presentadora de “América Espectáculos” señaló que lo más complicado de la cuarentena ha sido mantenerse lejos de su familia; sin embargo, aprendió a valorar cada minuto a su lado.

“Cuando empezó la pandemia, recuerdo que no podía visitar a mi papá, y eso me ponía muy triste y me hacía sentir frustrada. Pero luego me calmé y me dije: ‘Rebeca, tienes que calmarte y empezar a resolver las cosas’. Así que junto a mis hermanos armamos un plan y nos organizamos bien, para alcanzarle diariamente la comida a mi papá. Como él vive en el tercer piso, habilitamos una canasta con una cuerda y allí le poníamos los alimentos y nos asegurábamos qué no le falte nada y a la vez lo manteníamos protegido”, contó Rebeca en una entrevista con la plataforma “Compartiendo sabiduría” de Tottus.

Aunque para Rebeca Escribens y su familia, en un principio pudo ser incómodo, molesto y hasta fastidioso, finalmente se volvió en una linda rutina, pues les enseñó a mantenerse unidos frente a las adversidades.

“Todas podemos sentirnos tristes, molestas o desmotivadas y esto es totalmente válido, lo que no podemos permitir es quedarnos en ese estado de ánimo. Debemos tener en cuenta que los momentos complicados van a pasar y cuando eso suceda nos vamos a sentirnos muchísimo mejor con nosotras mismas y más fortalecidas. A esto, la clave es aprender a reconocer nuestros sentimientos, sobre todo aceptarlos”, precisó Escribens.

Por otro lado, la conductora de televisión también recomendó a sus seguidores que realicen actividades que los haga sentir bien. A ella, por ejemplo, le encanta la música porque hace posible que se conecte consigo misma y sentirse mejor.

“Así como nos esforzamos trabajando o estudiando, también es importante trabajar en nosotros mismos. Darnos esos momentos para recompensarnos y sentirnos mejor”, precisó la conductora de televisión.

